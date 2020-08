A carregar o vídeo ...

Jair Bolsonaro protagonizou esta segunda-feira um momento insólito numa visita à região de Sergipe, em Aracaju, quando confundiu um anão com uma criança e a levantou no colo. O cidadão em questão, refira-se, era um adepto do Flamengo (pelo menos a julgar pela máscara que utilizava).