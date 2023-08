Insólito: jogador do Cruzeiro vê amarelo por atirar chuteira de Luis Suárez... para fora do campo

A carregar o vídeo ...

A derrota deste domingo do Cruzeiro de Pepa diante do Grémio (3-0), que mereceu duras críticas do treinador português à sua equipa , ficou ainda marcada por um momento insólito quando, a fechar a primeira parte, o lateral Marlon decidiu pegar na chuteira de Luis Suárez - que estava no relvado depois do uruguaio sofrer uma falta - e atirá-la... para fora de campo. Marlon viu mesmo o cartão amarelo. (: SporTV)