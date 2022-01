Insólito: jogadores do Cambridge celebram vitória com celebração à Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

Já vimos jogadores imitarem a celebração de Cristiano Ronaldo, mas uma equipa inteira... é novidade. Aconteceu este sábado, depois da vitória do Cambridge diante do Newcastle, naquela que foi a grande surpresa do dia na Taça de Inglaterra. Eufóricos pela conquista num mítico palco como o St. James Park, os jogadores da equipa da League One festejaram a preceito e deixaram este momento delicioso.