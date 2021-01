Insólito: jogadores do Elche acabaram a empurrar carros enviados pela Liga espanhola

A carregar o vídeo ...

As condições meteorológicas em Espanha estão bastante complicadas, com grande parte do país paralisado por causa da neve, e a própria Liga tem encontrado muitas dificuldades para manter a sua agenda. Já alguns jogos foram adiados e para evitar que outros se juntem à lista o organismo tem tentado várias soluções.



Uma delas acabou por não correr lá muito bem e envolveu alguns jogadores do Elche, que não conseguiam deixar as suas residências para na segunda-feira defrontar o Getafe. Ora, para resolver o problema, a Liga prometeu enviar carros 4x4 para os ir buscar, mas o melhor que conseguiram foram veículos 'normais', que acabaram por ficar presos na neve. No meio disto tudo, Cucho Hernández e Portillo acabaram a ter de empurrar os carros em causa...