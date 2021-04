A carregar o vídeo ...

São imagens pouco vistas. Depois do River-PI sair derrotado do duelo com o Flamengo-PI (3-2), no Campeonato Piauiense, os adeptos do modesto emblema perseguiram o autocarro. Contudo, os jogadores não se ficaram e desceram do veículo para dar troco. E que troco...