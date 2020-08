Insólito: jornalista espanhol esqueceu-se de desligar o microfone e todo o país o ouviu a... urinar

A carregar o vídeo ...

Um momento inacreditável marcou o direto da segunda etapa do Tour'2020 na TVE, quando um dos comentadores teve de ir à casa de banho, levando consigo os auriculares com os quais comentava. O problema foi não ter desligado o microfone, o que com que toda a Espanha o ouvisse a... urinar. E se dúvidas houvesse quanto à veracidade do momento, até se ouve o ato seguinte: o puxar do autoclismo.