Insólito: Lourosa foi eliminado da Taça de Portugal e obrigado a regressar a casa a pé

Depois de ser eliminado na 1.ª ronda da Taça de Portugal em casa do S. João de Ver (1-0), o regresso dos jogadores do Lusitânia Lourosa a casa foi feito… a pé. Toda a comitiva do clube de Santa Maria da Feira foi forçada a transportar todo o material da equipa desde o estádio visitante até casa, num percurso de cinco quilómetros com duração de sessenta minutos. Pelo caminho, os condutores foram surpreendidos pela estranha comitiva, atletas e acompanhantes, a pé, de rosto fechado. O autocarro do Lusitânia Lourosa levou a equipa para o estádio mas acabou por voltar mais cedo...