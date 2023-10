Luís Castro descobriu que podia utilizar Ospina... em conferência de imprensa: «A ignorância é muito atrevida»

A carregar o vídeo ...

A conferência de imprensa de Luís Castro de antevisão ao Al Nassr-Al Duhail, da Liga dos Campeões Asiática (esta terça-feira, 19h00), contou com um momento peculiar, quando o treinador português descobriu, graças à pergunta de um dos jornalistas presentes, que podia utilizar o guarda-redes colombiano Ospina para o jogo em questão: "O Ospina pode jogar? A ignorância é muito atrevida. Quanto menos sabemos das coisas, mais queremos falar delas. Só que eu não quero ser atrevido perante a ignorância. Eu não sabia dessa regra do Ospina, então vou ficar calado", respondeu o técnico, visivelmente atrapalhado. (Vídeo: Twitter/Central do Arabão)