O MotoGP revelou esta segunda-feira os pormenores 'escondidos' do primeiro Grande Prémio virtual da história , num vídeo no qual uma das figuras é o português Miguel Oliveira. Tudo porque o piloto luso foi o último a juntar-se ao pelotão, pois tinha-se atrasado e esquecido de pagar a subscrição da PlayStation Plus. Valeu ao piloto de Almada o aviso de Maverick Viñales...