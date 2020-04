Insólito na Bielorrússia: jogador demora a sair, tenta enganar árbitro e acaba expulso

A carregar o vídeo ...

Apesar da pandemia do novo coronavirus o campeonato da Bielorrússia prossegue e um dos três encontros realizados este domingo, referentes à 3.ª jornada, proporcionou um momento insólito. O Slutsk foi ao reduto do Isloch Minsk vencer por 3-2 e já perto do apito final um jogador da equipa visitante tentou queimar tempo e enganar o árbitro quando estava a ser substituído mas... acabou expulso. [Vídeo: Twitter]