O duelo entre o ZKS Olimpia Elblag e o GKS Pisa Primavera Barczewo, da terceira divisão da Polónia, foi no domingo interrompido devido a uma invasão de campo, no mínimo, insólita. Tudo aconteceu quando um paraquedista aterrou em pleno relvado para surpresa de todos os presentes e o árbitro decidiu 'punir' o invasor... com um cartão amarelo.