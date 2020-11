Insólito na Roménia: equipa perde jogo na secretaria após falha na iluminação do estádio

A carregar o vídeo ...

Momento insólito na Roménia. O Poli Iasi recebeu, este domingo, o Viitorul, em jogo da 9.ª jornada do campeonato romeno de futebol, num encontro marcado por algumas falhas técnicas no estádio da formação da casa. Após um atraso de mais de 50 minutos no arranque da partida por falta de iluminação no estádio, o mesmo voltou a acontecer no exato momento em que o Poli marca o 2-1, já na segunda parte, e salta para a frente do marcador. Ora bem, de acordo com a regulamentos na Roménia, à segunda vez que um recinto fica sem luz a vitória é atribuída à equipa visitante, regra que o árbitro da partida fez cumprir.