Insólito na Suíça: cão do presidente do Zurique invade relvado e obriga dono a intervir

A carregar o vídeo ...

Os episódios de animais que invadem campos de futebol costumam ser frequentes mas este acaba por ser peculiar. Na recçeão do Zurique ao Sion, aos 40 minutos, um cão de nome Cookie invadiu o relvado logo depois de a equipa da casa ter feito o golo do empate (1-1) que seria resultado final. Até aqui tudo aparentemente... normal. Acontece que o animal pertence ao presidente do Zurique, Ancillo Canepa, que teve de deixar a tribuna e descer ao relvado para resgatar o cão. [Vídeo: Twitter]