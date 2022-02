Insólito na Turquia: apanha-bolas invade relvado e impede golo feito

A carregar o vídeo ...

Os últimos dias têm sido pródigos em momentos caricatos um pouco por todo o Mundo no que ao futebol diz respeito e temos mais um exemplar para lhe mostrar. Aconteceu no domingo, na Turquia, num duelo da quarta divisão entre Beykoz e Maltepespor, onde um golo feito por parte do conjunto visitante foi salvo, em cima da linha por... apanha-bolas. No final, este momento acabou por não ter influência no desfecho do encontro, já que o Maltepespor venceu por 1-0.