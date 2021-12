Insólito na Turquia: avançado ex-Man. United vai à baliza nos penáltis e acaba como herói

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador do Manchester United, o avançado Mame Biram Diouf está agora na Turquia ao serviço do Hatayspor e foi lá que, esta quarta-feira, saiu como herói no apuramento da sua equipa na Taça da Turquia. E numa função, digamos... diferente. É que, em face da expulsão do guarda-redes Abdullah Yigiter em cima do apito final, antes dos penáltis, o avançado teve de ir à baliza para travar as tentativas dos onze metros dos rivais. Mas antes ainda deixou a sua marca, apontando com sucesso o primeiro penálti. De seguida foi para a baliza e, mesmo não defendendo qualquer cobraça contrária, acabou por ver Enes Keskin atirar ao poste no penálti decisivo.