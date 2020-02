A carregar o vídeo ...

O duelo entre Rojos de Colima e Chapala FC, na 3ª divisão do México, ficou marcado por um dos momentos mais insólitos na história recente das transmissões televisivas em jogos de futebol. Após lance polémico na área dos visitantes o narrador do encontro reclamou penálti e, incrédulo com a decisão contrária do árbitro, não se conteve nos insultos. [Vídeo: Twitter]