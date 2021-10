Insólito no Brasil: jogador acusa publicamente treinador de "mexer errado"

A carregar o vídeo ...

É provavelmente uma das mais sinceras e diretas entrevistas rápidas dos últimos tempos. Num duelo das meias-finais do Campeonato Marabaense, Anderson (jogador do Liberdade) reclamou das opções do treinador em direto na televisão, considerando que o técnico tinha mexido errado. Tudo isto numa altura em que se seguia um desempate por penáltis, no qual o Liberdade acabaria por perder diante do Juventude.