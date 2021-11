Insólito no Brasil: jogador quis sair a jogar sozinho... no pontapé inicial

A carregar o vídeo ...

Já vimos de tudo no mundo do futebol, mas aquilo que apresentamos é "quase inédito", como disse o comentador brasileiro da SporTV. Diante do Atlético Goianiense, Gustavo (do Sport) tentou sair a jogar sozinho no pontapé inicial, sem passar a bola a nenhum colega, como manda a regra. O juiz prontamente apitou e a bola passou para o Atlético, num livre indireto.