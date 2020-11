Insólito no Championship: jogador apalpa genitais do adversário... duas vezes

A carregar o vídeo ...

Primeiro de tudo, ainda antes de explicarmos o que sucede no vídeo acima, fazemos um pedido: veja-o com o som ligado (já perceberá porquê). Aconteceu este sábado, no encontro entre Preston North End e Sheffield Wednesday, do Championship, quando num lance de canto Darnell Fisher, do conjunto da casa, decidiu tratar de forma muito especial Callum Patterson... Vale a pena ver (com som!).