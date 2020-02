Insólito no Chile: atiraram telemóvel para o relvado e guarda-redes... fez uma chamada

A carregar o vídeo ...

Matías Dituro, guarda-redes do Universidad Católica, protagonizou um momento insólito na deslocação da sua equipa ao terreno do Colo-Colo. O clássico da liga chilena foi suspenso devido à violência dos adeptos do coletivo da casa, com o arremesso de objetos para o relvado. Ora um dos itens atirados foi um telemóvel, com Dituro a continuar a conversa iniciada por um fã na bancada...