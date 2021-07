Insólito no Lille: Tiago Djaló e Xeka 'pegaram-se' em pleno jogo e tiveram de ser separados

A carregar o vídeo ...

O encontro particular entre Lille e Kortrijk registou um momento insólito ao intervalo, quando os portugueses Tiago Djaló e Xeka, que representam o campeão francês, trocaram empurrões em pleno relvado e tiveram de ser separados pelos próprios colegas. Os dois jogadores foram expulsos e, para atenuar a diferença numérica, o treinador do Kortrijk decidiu regressar para a 2.ª parte com apenas 10 jogadores, diante dos 9 do Lille...