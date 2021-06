A carregar o vídeo ...

Caldo entornado no encontro entre Salford e Leeds Rhinos, da 11.ª jornada do campeonato inglês de râguebi. Lee Mossop acabou por ser expulso após agredir Konrad Hurrell, deixando-o sem sentidos em pleno relvado. No momento da saída do atacante inglês, os dois jogadores cumprimentaram-se como se nada tivesse acontecido. [Vídeo: Sky Sports]