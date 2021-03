Insólito no Vietname: guarda-redes trava penálti e festeja com carrinho 'nas barbas' do árbitro

A carregar o vídeo ...

Muitas ligas mais periférias do futebol mundial costumam proporcionar momentos pouco habituais e este lance é um desses exemplos. Na 2.ª divisão do Vietname, o duelo entre Can Tho e Cong An acabou empatado (1-1) e teve uma reta final bem insólita. O guarda-redes da equipa da casa cometeu um penálti aos 90', conseguiu travar o castigo máximo e festejou... na direção ao árbitro. O guardião, que tinha visto cartão amarelo pela falta, arriscou e de que maneira a expulsão. [Vídeo: Twitter]