Insólito: o prémio de melhor desarme do ano vai para um... adepto

A carregar o vídeo ...

Imagine que é um extremo. Avança pela esquerda com um adversário na marcação, procura avançar até à linha de fundo cheio de confiança e, de repente, acaba desarmado por um... adepto. Pois bem, foi isso mesmo que aconteceu Adam Rooney, do Solihull, no encontro desta quarta-feira diante do Altrincham, na Conference Premier League. É ver para crer! A situação, refira-se, aconteceu nos minutos finais da partida, num momento no qual o Solihull vencia por 2-1 (que acabaria por ser resultado final).