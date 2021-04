Insólito: Ogier sofre acidente no meio do trânsito e ainda discute (e desobedece) à polícia

A carregar o vídeo ...

Sofrer acidentes em ralis é algo habitual até para os mais experientes, mas Sébastien Ogier viveu este domingo uma situação um tanto ou quanto insólita no Rali da Croácia, quando se envolveu numa colisão... no meio do trânsito. Tudo aconteceu logo pela manhã, quando o francês fazia a ligação para o arranque da primeira especial do dia. Ora, foi aí que, no meio da cidade, o francês acabou por chocar com um outro carro, quando tentava desviar-se para a faixa do 'bus'. Posteriormente, Ogier ainda se envolveu numa cena de discussão com a polícia local. Não se percebe muito bem a natureza da discussão, mas o certo é que um elemento da autoridade tenta travar a saída do francês do local e este acelera em desobediência pela ordem policial...