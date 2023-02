Insólito: Rangers marca golo controverso e treinador pede para a equipa sofrer... de propósito

A carregar o vídeo ...

A Taça da Escócia contou, este domingo, com um episódio que provavelmente não se irá repetir tão cedo. No duelo entre Rangers e Partick Thistle (3-2), a equipa da casa marcou o seu segundo golo de forma controversa: numa altura em que o Partick ia devolver a bola após cometer uma falta violenta, um jogador do Rangers aproveitou-se para seguir rapidamente na direção da baliza e fazer golo, algo que causou enorme confusão no relvado e que não agradou ao treinador Michael Beale, que deu ordens à sua equipa para deixar o Partick empatar... de imediato. (Vídeo: Viaplay)