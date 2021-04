Insólito: Red Bull de Verstappen foi 'passear' ao centro de Imola

A carregar o vídeo ...

Durante o primeiro dia de treinos, Max Verstappen foi um dos azarados, já que durante a segunda sessão viu o seu Red Bull ter um problema que o obrigou a encostar bem cedo. Ainda faltava muito tempo para o final dessa sessão, é certo, mas o holandês apenas conseguiu rodar alguns minutos já na fase final, tudo porque o seu monolugar foi (literalmente) passear ao centro de Imola. É que no momento da paragem, o Red Bull estava bastante longe das boxes e ao ser rebocado, os responsáveis pelo trabalho entenderam que este era o melhor caminho. Um passeio que acabou por ser captado pelas câmaras 'on board' do carro e que deu uma perspetiva insólita e pouco vista a partir de um F1...