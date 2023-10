Insólito: Ronaldo Tavares tirou a camisola nos festejos, ficou sem ela de vez e teve de sair de campo

Ronaldo Tavares marcou, nos descontos, o golo da vitória do Estrela da Amadora no terreno do Casa Pia, por 1-0. Nas celebrações, o avançado tirou a camisola e acabou por dá-la a um adepto, que ficou com ela de vez. Sem a parte de cima do equipamento, Ronaldo Tavares teve de sair momentaneamente de campo até ter uma camisola substituta, deixando a sua equipa com menos um elemento durante alguns segundos na parte final do encontro.