Insólito: Sérgio Conceição ia arrancar conferência de imprensa e foi interrompido... por música do Rio Ave

Sérgio Conceição foi protagonista indireto de um momento insólito na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave. Quando se preparava para arrancar com a conferência de imprensa, já depois de efetuada a primeira pergunta, o técnico do FC Porto foi interrompido por... uma música de apoio ao Rio Ave.



Uma situação que causou desagrado e que levou a uma demora na resposta, até que o som desaparecesse. Já depois, Conceição deu um sinal mais evidente de descontentamento, quando lhe foi pedido que ligasse o microfone, respondendo: 'A música ouve-se mais alto...'.