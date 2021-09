Insólito: Spalletti não conhecia Rui Vitória e teve de pedir ajuda ao banco do Spartak

A carregar o vídeo ...

Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, protagonizou um momento insólito antes do apito inicial do jogo com o Spartak Moscovo. Spalletti foi até ao banco contrário para cumprimentar o treinador adversário mas precisou da orientação dos russos para saber quem era Rui Vitória. Refira-se que a formação de Moscovo venceu por 3-2 esta partida da Liga Europa.