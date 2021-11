A carregar o vídeo ...

A Irlanda do Norte travou a Itália recentemente, num empate que, juntamente com a vitória da Suíça diante da Bulgária, deu o apuramento direto para o Mundial'2022 aos helvéticos - e atirou os campeões europeus para o playoff. Como forma de agradecimento, os suíços, através do seu selecionador Murat Yakin, enviaram vários quilos de chocolate para Belfast...