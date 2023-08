Insólito: treinador do Nantes dá boas-vindas a jogador brasileiro e recebe resposta... inesperada

A carregar o vídeo ...

É um dos vídeos mais vistos nas últimas horas no Brasil e é fácil perceber o porquê. Adson, antigo médio do Corinthians, foi oficializado como reforço do Nantes e o primeiro encontro que teve com Pierre Aristouy, o treinador da equipa francesa... está a dar que falar. "Prazer em conhecer-te, bem-vindo!", atirou Aristouy, que foi surpreendido pela resposta do brasileiro: "Adson!", disse o jogador, prontamente. É caso para dizer que o inglês precisa de alguns ajustes! (Vídeo: X/TNT Sports Brasil)