Insólito: treinador estava castigado, deu indicações da bancada e... levou mais quatro jogos de suspensão

O técnico Fernando Vázquez, do Deportivo, estará apostado em tentar ir para o Guinness pelo maior número consecutivos de castigos de que foi alvo. Já suspenso por cinco partidas - algo que o deixaria fora do banco até final da temporada, o treinador dos galegos voltou esta segunda-feira a ser alvo da equipa de disciplina da Liga espanhola, agora com mais quatro jogos de suspensão. A razão: diante do Extremadura decidiu dar indicações aos jogadores a partir da bancada, algo que o Comité de Disciplina entendeu como mais uma violação das regras.