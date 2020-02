A carregar o vídeo ...

Este estranho momento aconteceu no México, num jogo entre o Pumas e o Atlético San Luis. O treinador do Pumas foi obrigado a despir o casaco e a usar um colete refletor, para que o árbitro não o confundisse com o técnico adversário. Michel ainda tentou ficar só de camisa, mas o juiz não aceitou a sugestão. (Vídeo Twitter)