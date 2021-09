Insólito: Vice-presidente do Suriname jogou e distribuiu dinheiro no balneário após a derrota por 6-0

A carregar o vídeo ...

O vice-presidente do Suriname chocou esta terça-feira o mundo do futebol ao jogar uma partida oficial pelo Inter Moengotapoe , clube do qual é dono. Ronnie Brunswijk tem 60 anos foi esta terça-feira titular numa partida frente ao Olimpía, das Honduras, a contar para a segunda competição mais importante da CONCACAF, a Taça Sul-Americana. Após o jogo que o Inter Moengotapoe perdeu por 6-0, os momentos insólitos continuaram e, apesar da derrota o dono do clube foi visto a distribuir dinheiro em notas pelos jogadores da equipa. Confira as aqui as imagens.