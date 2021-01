A carregar o vídeo ...

Arturo Vidal protagonizou um momento caricato antes do duelo deste domingo com a Juventus, já que num momento de amizade com Giorgio Chiellini acabou por beijar o símbolo da Vecchia Signora. O gesto 'inocente', que poderá ser ligado ao facto de o chileno ter atuado na equipa de Turim entre 2011 e 2015, ganhou imenso destaque nas redes sociais e promete dar que falar.