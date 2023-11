A carregar o vídeo ...

Não terminou da forma esperada a edição deste ano da Vuelta à Guatemala, ganha de forma clara por Gerson Toc. No último dia, numa etapa de celebração, a equipa Decoba-ASO Quetzaltenango decidiu tentar acabar a tirada toda junta, mas o final triunfal acabou num dos momentos mais insólitos do ano: mesmo no momento em que iam cruzar a meta... um ciclista caiu e levou quase todos atrás.