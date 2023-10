Instrutor de paraquedismo salva mulher em plena queda livre: aluna não abriu o paraquedas

A carregar o vídeo ...

Felizmente, este vídeo não teve um desfecho diferente. Esta terça-feira, um instrutor de paraquedismo evitou uma tragédia durante uma das suas aulas ao salvar uma mulher durante um salto. Após aperceber-se que a aluna não tinha acionado o paraquedas para aterrar em segurança, o instrutor saltou do avião e, em plena queda livre, alcançou a mulher em dois momentos distintos e acionou ele mesmo o paraquedas, evitando uma tragédia. Tudo aconteceu em Kémerovo, na Rússia, e como é fácil de imaginar, nas últimas horas já se tornou viral nas redes sociais.



Devido ao vento, recomendamos o nosso leitor a não assistir a este vídeo com auscultadores, mas com um volume baixo.