Inter, Juventus e Al Nassr numa história com Otávio como protagonista (e o empresário também)

Israel Oliveira, empresário de Otávio, voltou a falar. Desta feita para toda a Itália ouvir, mas com eco em vários pontos do planeta, incluindo Portugal. No dia seguinte a Luís Castro assumir o interesse em contratar Otávio para o Al Nassr, da Arábia Saudita, o agente do médio do FC Porto informou que o Inter Milão está firme no sprint final pelo jogador e garante que esta não será uma corrida a dois. Este é o resumo do que se tem falado para o jogador dos dragões.