Interesse do Benfica em Cavani 'leva' imprensa uruguaia à descoberta de Lisboa

As negociações entre Benfica e Edinson Cavani despertaram o interesse da imprensa uruguaia em descobrir mais sobre o clube e sobre a capital portuguesa. No vídeo publicado nas redes sociais do órgão desportivo, é possível verificar os depoimentos do jornalista de Record, Nuno Martins, bem como a opinião de um suposto adepto das águias. [Vídeo: Polideportivo]