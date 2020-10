Internacionais 'reforçam' Benfica: Jorge Jesus com grupo completo na operação Rio Ave

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus voltou ontem a contar com Vlachodimos, Everton, Rafa, Waldschmidt, Darwin e Seferovic, internacionais que estavam ao serviço das respetivas seleções, à semelhança de Otamendi. O técnico até fez questão de adiar o treino para a tarde , para que estes já pudessem participar na preparação da partida com o Rio Ave, no domingo, ainda que se tenham limitado a fazer trabalho de recuperação.