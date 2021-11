Internacional dinamarquês marcou este livre de sete metros... 'à Panenka'

A carregar o vídeo ...

Buster Juul, internacional dinamarquês do Aalborg, surpreendeu tudo e todos na marcação de um livre de sete metros ao estilo do famoso penálti 'à Panenka'. O ponta, de 28 anos, picou a bola sobre o guarda-redes adversário de uma forma incrível, como pode ver (e deliciar-se!) com estas imagens que o jogador partilhou nas redes sociais. [Vídeo: Facebook Buster Juul]