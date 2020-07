A carregar o vídeo ...

Chama-se Areej Al Hammadi, é internacional pela seleção absoluta dos Emirados Árabes Unidos, e entrou recentemente para o Guinness ao tornar-se na mulher com mais toques dados numa bola no espaço de um minuto. Foram 86 no espaço de 60 segundos, mais 30 do que o anterior máximo. É ver para crer!