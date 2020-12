Internacional sueco protagoniza momento inacreditável para impedir golo contrário

A carregar o vídeo ...

Estamos habituados a pensar nos países nórdicos como um palco de exemplos a seguir, mas aquilo que nos chega do campeonato sueco é precisamente o oposto. Aconteceu no domingo, no duelo entre o Elfsborg e o AIK, numa jogada no último minuto na qual o internacional sueco Sebastian Larsson levou à letra a famosa frase "o fair play é uma treta", celebrizada por Jorge Jesus. Ao ver a equipa adversário a encetar um contra-ataque já aos 90'+3, numa altura em que até o guarda-redes tinha subido à área contrária, Larsson não pensou em mais nada e fez aquilo que pode ver acima. Surreal!