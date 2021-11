Invadiu o campo, impediu ensaio da própria equipa para ganhar aposta e foi enxovalhado pelos adeptos galeses

A carregar o vídeo ...

O encontro de râguebi entre Gales e África do Sul, este fim de semana, ficou marcado pelo momento em que um adepto invadiu o relvado e impediu um ensaio do galês Liam Williams - supostamente para ganhar uma aposta de 24 euros. Um gesto que deixou os adeptos galeses em fúria, ao ponto de arremessarem cerveja na direção do invasor, que ainda por cima foi banido para sempre do Principality Stadium, o principal estádio do País de Gales.