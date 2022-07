A carregar o vídeo ...

O Corinthians, do treinador português Vítor Pereira, qualificou-se para os quartos de final da Taça do Brasil, apesar da derrota por 1-0 na visita ao Santos (valeu a goleada por 4-0 na 1.ª mão). No final da partida, um adepto invadiu o relvado e agrediu Cássio, guarda-redes do Timão, gerando-se uma enorme confusão.