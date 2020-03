A carregar o vídeo ...

O duelo entre Argoncilhe e Fiães referente à 1.ª Divisão de juniores da AF Aveiro, no dia 29 de fevereiro, terminou com uma invasão de campo e agressões ao árbitro . O momento foi registado em vídeo por um adepto que assistia à partida e e as imagens permitem observar a enorme confusão gerada nas bancadas e em pleno relvado.