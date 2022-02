A carregar o vídeo ...

O resultado do jogo entre Paraná-União-PR (1-3) deste sábado, do campeonato paranaense, fez com a equipa da casa descesse de divisão. Pouco antes do fim da partida, não contentes com o resultado, as claques invadiram o campo e o que se passou a seguir foi um momento lamentável de troca de agressões entre jogadores e adeptos. (Vídeo: Twitter)