Invasor de campo deixou o telemóvel a gravar apesar de não ter tocado em Messi: «Amo-te Leo!»

O Argentina-Jamaica disputado em New Jersey contou com três invasões de campo. Na primeira delas, ao minuto 63, o adepto fã da alviceleste não conseguiu chegar a tocar em Lionel Messi, como pretendia. Ainda assim, deixou o telemóvel a gravar e é possível ver o momento em que salta para dentro do relvado e em que é placado pela segurança. "Amo-te, Leo!", disse o fã do capitão argentino.