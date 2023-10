Invasor mostra momento em que entra no relvado do Dragão para cumprimentar Ronaldo: «Um abraço, por favor!»

A carregar o vídeo ...

Circula nas redes sociais o vídeo em primeira pessoa do adepto que esta sexta-feira invadiu o relvado do Estádio do Dragão para, durante o Portugal-Eslováquia (3-2) , pedir um abraço a Cristiano Ronaldo. "Um abraço por favor, um abraço. Sou timorense", diz o jovem ao internacional português, que o cumprimenta de volta antes da chegada dos elementos de segurança.